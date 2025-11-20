مرة اخرى.. صدور حكم بحق جوانا الأصيل بتهمة المحتوى الهابط

شفق نيوز- بغداد

أصدر القضاء العراقي، يوم الخميس، حكماً بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وعشرة أيام، بحق جوانا الأصيل بتهمة المحتوى الهابط.

وأفاد مصدر لوكالة شفق نيوز، بأن "وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات بحق جوانا الأصيل، بتهمة المحتوى الهابط".

وأضاف أن "حكما قضائيا صدر بحقها، بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وعشرة أيام".

وأشار المصدر إلى أنها المرة الثانية التي يتم فيها إصدار حكم بحق الأصيل.

وكان وزارة الداخلية العراقية، أعلنت في شهر أيار/مايو الماضي، اعتقال "جوانا الأصيل" في بغداد للمرة الثانية، بتهمة المحتوى الهابط.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية اعتقلت المدعوة (جوانا الأصيل)، للمرة الثانية، وذلك من خلال إجراءات لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية".

وأوضح المصدر، أن "عملية القبض تمت وفقاً لأوامر قبض صادرة عن القضاء العراقي".