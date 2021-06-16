للمرة الثانية خلال شهر .. الشرطة تنتشل عشرات التعاويذ وأعمال السحر من نهر دجلة بالموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء بأن الشرطة النهرية نجحت في انتشال أكثر من 50 تعويذة وعمل سحر من قامت امرأة بالقائها في نهر دجلة من أعلى الجسر الرابع في مدينة الموصل.

وهذه هي المرة الثانية التي تعثر فيها قوات الشرطة النهرية على مثل هكذا تعاويذ حيث التقطت قبل نحو أسبوعين كيسا فيه أكثر من عمل سحر ولكنهم اخفقوا في إلقاء القبض على النسوة اللواتي القين تلك الأعمال.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، اليوم بأن النسوة اللواتي يرمين هذه الأكياس يهربن بسرعة عبر سيارات تنتظرهن قبل وصول المفرزة عند مدخل الجسر الرابع.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في عام 2017 عن قرار يقضي بإغلاق مكاتب السحر والشعوذة المنتشرة في بغداد وباقي محافظات العراق، ومعاقبة المخالفين.

وتزايدت في الآونة الأخيرة لجوء الناس في العراق إلى السحرة والمشعوذين جراء تفاقم المشاكل الاجتماعية الناجمة عن التدهور الاقتصادي وتراجع الوعي لدى الفرد والشعور باليأس والإحباط.

وأكثر من يلجأ إلى أعمال السحر والعرافين والمشعوذين هم النساء كونهن الحلقة الأضعف داخل المجتمعات في بلدان مثل العراق تعاني أزمات الحروب والاقتتال، وتردي الواقع المعيشي والاقتصادي وتفشي البطالة والفساد، وعدم الإهتمام بتنمية الفرد.