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للمرة الثانية خلال أسبوع.. تسرب جديد لغاز الكلور في ذي قار وإعلان "النفير العام"

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-06T15:59:40+0000
للمرة الثانية خلال أسبوع.. تسرب جديد لغاز الكلور في ذي قار وإعلان "النفير العام"

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار حيدر غالب، يوم الأربعاء، حصول تسرب جديد لغاز الكلور في القضاء.

وقال غالب لوكالة شفق نيوز، إن "حادث تسرب غاز الكلور حصل من إحدى الاسطوانات العملاقة في إحدى مشاريع الماء بالقضاء".

وأضاف، "اعلنا النفير العام فور حصول التسرب وسيطرنا عليه بجهود فرق الدفاع المدني والجهات الساندة ولم نسجل اي حالة اختناق او خسائر أخرى نتيجة هذا التسرب".

وكان مصدر محلي بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، افاد يوم الأحد (3 تموز الجاري)، بتعرض أكثر من 220 شخص لحالات اختناق، بتسرب غاز الكلور من أحدى المحطات المائية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، تسجيل 310 حالات اختناق في حادث التسرب.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن مستشفى القضاء تمكنت من معالجة أغلب حالات الإصابات وتمكنوا من مغادرتها بعد استقرار وضعهم الصحي.

من جهتها ذكرت شرطة قضاء قلعة سكر، أن سبب الحادث هو تآكل وتلف في صمام الأسطوانة، وتم تشخيص حالات تحسس لعدد من الأشخاص.

كما وجه محافظ ذي قار محمد هادي الغزي بإقالة المقصرين في قضية تسرب غاز الكلور في قضاء قلعة سكر، مؤكدا في الوقت نفسه أن جميع حالات الاختناق والتحسس الناجمة عنه تماثلت للشفاء.

وأوعز المحافظ بإعفاء المقصرين جميعا من مناصبهم في دائرة ماء قلعة سكر وعلى الفور، لما تسببوا به من ضرر جسيم على المواطنين

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