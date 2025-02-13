للمرة الثانية خلال أسبوع.. انطفاء تام للكهرباء بثلاث محافظات جنوبي العراق

شفق نيوز/ صرّح مصدر في وزارة الكهرباء، يوم الخميس، بتوقف إمداد الطاقة للسكان في ثلاث محافظات جنوبي البلاد جراء حدوث انطفاء تام للكهرباء للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع واحد.

و قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الكهرباء انطفأت بشكل كامل في محافظات ذي قار، و ميسان، و البصرة بسبب توقف خطوط كهرباء الـ 400".

و تابع المصدر، أن "حدوث (شت داون) في هذه المحافظات للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع بسبب محطات البصرة"، مردفا بالقول إنه "يجري حاليا إعادة خطوط الـ 400 والـ 132 والبدء بتغذية المناطق بالطاقة تدريجيا".