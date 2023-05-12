للمرة الثانية .. العراق يفتح جسراً جوياً مع السودان ويجلي 141 مواطناً بينهم سوريون وسودانيون (صور)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الجمعة، أن فريقاً من القوة الجوية ومن خلال طائرات النقل (C130) توجه إلى السودان لتقديم المساعدات وإجلاء الرعايا العراقيين من هناك.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، و وزير الدفاع، و رئيس أركان الجيش، ومتابعة مباشرة من قائد القوة الجوية، تم فجر يوم الجمعة الموافق 12 أيار 2023، فتح جسر جوي للمرة الثانية بين العراق والسودان، لتقديم المساعدات الطبية ونقل الرعايا العراقيين الراغبين بالعودة من السودان الى العراق.

في غضون ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحّاف في بيان، إن الطائرة المخصصة لاجلاء المواطنين العراقييّن من بورتسودان تتوجه الآن إلى بغداد، وعلى متنها (141) مواطنا عراقيّا بينهم (15) مواطنا سوري وسودانيّ الجنسية.