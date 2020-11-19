للمرة الثالثة خلال أيام.. عمل تخريبي يؤثر سلباً على خدمة الكهرباء في نصف بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الخميس، عن تعرض خط الضغط الفائق "بسماية -رشيد ٤٠٠kv"، لعمل تخريبي، مشيرة إلى أنه يؤثر على جانب الكرخ ببغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "للمرة الثالثة وخلال ايام يتعرض خط ( رشيد - بسماية 400 ك ف) لعمل تخريبي يطال ابراج الخطوط، اذ تعرض البرج رقم (٦٠) للخط المذكور لعمل تخريبي في منطقة صخريجة ادى الى سقوطه"، موضحة أنه "بعد توجه ملاكات الوزارة الى مكان الحادث واجراء الكشف تبين ان البرج قد تعرض الى قطع اثنين من قوائم البرج بشعلة الاوكسجين".

وأضافت أن "نسبة انجاز العمل بهذا الخط هي ٩٩ %، وكان من المقرر تشغيل الخط يوم غدٍ الجمعة ليقوم بنقل طاقة تقدر ب٧٥٠ ميكا واط الى محطة الرشيد ٤٠٠kv وبالتالي كان سيساهم بفك الاختناقات بشكل كبير عن جانب الكرخ من محافظة بغداد".

وتابعت أنها "وزارة خدمية بحتة تسعى لخدمة المواطنين ،وملاكاتها تعمل بكل طاقاتها في ظل اوضاع عصيبة واقتصادية ليست بالسهلة مع قلة التخصيصات بغية رفع الحمل عن كاهل المواطنين"، مطالبة بـ"بتعضيد جهودها من قبل المؤسسات الامنية والمواطنين لحماية الممتلكات العامة، والرصد والتبليغ عن اي ما من شأنه ان يخرب ويعيث بأمن بلدنا العزيز وخدماته".

وأشارت إلى أنه "يجري العمل الان في مقطع جزئي صعب على اصلاح ما تضرر من التخريب، واعادة بناء البرج ليتمكن الخط من نقل الطاقة الى جانب الكرخ من بغداد".