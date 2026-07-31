للمرة الرابعة خلال ساعات.. هزة أرضية جديدة تضرب كركوك (تحديث)

شفق نيوز- كركوك

ضربت هزة أرضية رابعة محافظة كركوك، يوم الجمعة، وشعر بها عدد من المواطنين في مناطق متفرقة من المحافظة، وذلك بعد ساعات من تسجيل 3 هزات أرضية شرقي المدينة.

وقال مصدر مختص، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "هزة رابعة بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر، ضربت منطقة تبعد 35 كيلومتراً شرق كركوك".

وأضاف أن "قوة الهزة الأرضية الثالثة تراوحت بين 3.7 و 4 درجات على مقياس ريختر"، مبيناً أن "الجهات المختصة تواصل عمليات الرصد والتحليل لإصدار البيانات الفنية المتعلقة بموقعها وعمقها بشكل رسمي، فيما لم ترد تقارير حتى لحظة إعداد الخبر تفيد بوقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية".

وكان مدير قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، علي عبد الخالق، قد أكد في تصريح سابق لوكالة شفق نيوز، أن محافظة كركوك تُعد من المناطق النشطة زلزالياً بحكم وقوعها ضمن حزام زاغروس الزلزالي، الذي يمتد على طول المناطق الشمالية والشمالية الشرقية للعراق.

وأشار إلى أن تسجيل الهزات الأرضية الخفيفة والمتوسطة في كركوك يُعد أمراً طبيعياً ومتكرراً نظراً لطبيعة المنطقة الجيولوجية وقربها من الأحزمة الزلزالية النشطة.