للمحافظة على المخزون.. جدول بمناطق ووقت منع صيد الأسماك في العراق

شفق نيوز/ قرر دائرة الثروة الحيوانية، قسم التربية وإدارة المسطحات المائية، منع صيد الأسماك في المسطحات المائية والتي تشمل البحيرات والاهوار والأنهار، لفترات زمنية تنتهي في شهر تموز المقبل، وفق جدول للمحافظات العراقية، للمحافظة على المخزون السمكي.

وجاء في كتاب بعنوان منع صيد الأسماك رقم (82) لسنة 2025، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام الفقرتين (أ - ب) من المادة الثانية من قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976 وتعديلاته وسعيا من دائرة الثروة الحيوانية / قسم التربية وإدارة المسطحات المائية في المحافظة على المخزون السمكي وتنمية الثروة السمكية ولبدء موسم تكاثر الأسماك تقرر منع صيد الأسماك في المسطحات الداخلية (الأهوار- البحيرات- الأنهار)".

ولفت الكتاب إلى أن "المنع شمل كذلك منع بيع الأسماك وتسويقها بين المحافظات وحسب المناطق والفترات الزمنية المحددة التي تمثلت بالمنطقة الأولى وتشمل المحافظات البصرة - ميسان - ذي قار - المثنى - القادسية - النجف، للفترة من 15/ 2 / 2025 ولغاية 15/ 4/ 2025".

وبين أن "المنطقة الثانية للمنع تشمل المحافظات بغداد - ديالى - صلاح الدين - الانبار - بابل - كربلاء - واسط، للفترة من 15/ 2/ 2025 ولغاية 1/ 5/ 2025

في حين أشار إلى أن المنطقة الثالثة تشمل محافظتي كركوك ونينوى، وللفترة من 15/ 3 2025 ولغاية 1/ 7/ 2025.

وبين الكتاب أنه تستثنى من أولاً أعلاه الأسماك البحرية كافة وأسماك المزارع السمكية (الكارب العادي - الكارب العشبي - الكارب الفضي)، مبيناً أن المخالف لما جاء بالبيان يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون وقرار رقم (30) لسنة 2000 وتعليمات رقم (10) لسنة 2000.