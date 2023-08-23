للقضاء على الجوع.. مطالبة بتشريع قانون ينظم مُكافحة هدر الطعام بالعراق

شفق نيوز/ دعت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، إلى تشريع قانون لتنظيم ومُكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به، مطالبة بتعزيز الزراعة والصناعة المُستدامتين وزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين التغذية، وتحقيق الأمن الغذائي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنها "عقدت، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تناولت واقع الأمن الغذائي في العراق ومُبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية، والتي تضمنت عرضاً قدمته رئيس قسم التنمية المُستدامة في دائرة التنمية الإقليمية والمحلية (اسيل عادل فتاح) عن مُشاركتها في اجتماع اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع".

ولفت البيان الى تقديم "ورقتين بحثيتين: احداهما عن واقع الأمن الغذائي في العراق، واما الثانية مُؤشرات الجوع في العراق، فيما قدمت دائرة التعاون الدولي خلاصة عن الاجتماعات الثمانية التي عقدتها اللجنة الفرعية للجامعة العربية عن القضاء على الجوع".

ودعت الورشة إلى "تعزيز الزراعة والصناعة المُستدامتين وزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين التغذية، وتحقيق الأمن الغذائي، وكذلك تشريع قانون لتنظيم ومُكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه، وتدويره والتبرع به وقياس الأثر التشريعي له مع تفعيل الدراسات والبحوث لاستكشاف الجوانب الثقافية والاجتماعية، وأهمية البيانات وتوفّرها، وخلق قاعدة بيانات يُمكن الوصول إليها، فضلا عن دعم وتعزيز الصناديق الإقليمية".

كما اوصت الورشة أيضا بـ"توفير التمويل اللازم لتطوير القُدرات في موضوع القضاء على الجوع وتقليل الهدر والفقد والعمل مع الشُركاء الدوليين".