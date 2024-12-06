للعودة من سوريا إلى العراق.. تسهيلات وأرقام هواتف للعراقيين وزوجاتهم

شفق نيوز/ أعلنت السفارة العراقية في دمشق، يوم الجمعة، عن تسهيلات للمواطنين العراقيين في سوريا، للعودة إلى العراق، وكذلك سمات دخول لزواجات العراقيين من المواطنات السوريات وأبناء العراقيات من مواطنين سوريين.

وقالت السفارة العراقية في دمشق، في منشور تابعته وكالة شفق نيوز: "نعلن للمواطنين العراقيين الراغبين بالعودة الى العراق الاتصال بالسفارة لغرض تسجيل اسمائهم، التواصل مع السفارة على الأرقام:

00963113341290

00963113341299

00963113341298

وأضافت أن "للمواطنين العراقيين الراغبين بحصول زوجاتهم السوريات على سمة دخول إلى العراق أو أولاد المواطنات العراقيات من زوج سوري يتم منح الأبناء دون الـ15 عاماً، بعد تقديم حجة وصاية لهم وعقد زواج مصدق".

ودعت السفارة العراقية، المواطنين مراجعة مبنى السفارة أثناء الدوام الرسمي.