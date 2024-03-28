للعام الثاني توالياً.. الموصل تحتضن المهرجان السنوي للمأكولات الشعبية (صور)

شفق نيوز/ احتضنت مدينة الموصل بمحافظة نينوى، مساء يوم أمس الأربعاء، فعاليات المهرجان السنوي الثاني للمأكولات الشعبية.

وأقيم المهرجان بمنتزه المثنى في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، وتخلله فعاليات عديدة أدبية وحوارية مع عرض متناسق لمختلف الأكلات الشعبية في مدينة الموصل التي طالما تميزت بالأكلات الشعبية ورفد المطبخ العراقي بألذ أنواع المأكولات.

وضمت فعاليات المهرجان حضور الفنان السوري نزار ابو حجر المعروف بدور “ابو غالب” في مسلسل باب الحارة.

وتشهد محافظة نينوى منذ تحريرها من تنظيم داعش العام 2017 عشرات الفعاليات، والمهرجانات الفنية، والاعلامية، والشعبية في ظل الاستقرار بعد سنوات من الوضع الأمني المتدهور الذي كانت تشهده الموصل.