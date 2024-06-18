للعام الثاني.. بعثة الحج العراقية تفوز بالمركز الأول بجائزة "لبيتم" (صور)

شفق نيوز/ أحرزت بعثة الحج العراقية المركز الأول بجائزة "لبيتم" الكبرى، يوم الثلاثاء، حيث حصدت أعلى تقييماً بالمعايير والمواصفات المطروحة لعام 1445 هجرية.

وذكرت البعثة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة وخلال الحفل الختامي الذي أقامته الوزارة لمكاتب شؤون حجاج العالم الإسلامي، سلّم رئيس بعثة الحج العراقية سامي المسعودي الجائزة الكبرى كأفضل بعثة حاصلة على أعلى نسبة في المعايير والمواصفات المطروحة".

وأشارت إلى أن "حصول العراق على الجائزة جاء وفق أرقام ومعايير اعتمدتها وزارة الحج والعمرة السعودية لجميع بعثات الحج الإسلامية لموسم الحج الحالي".

يشار إلى أن بعثة الحج العراقية فازت في موسم الحج الماضي بالمركز الأول بجائزة "لبيتم" الكبرى بعد أن حصلت على أعلى تقييم بالمعايير والمواصفات.