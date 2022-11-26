للعام الثالث توالياً.. ذي قار تعلن عطلة رسمية يوم الاثنين المقبل بحادثة جسر الزيتون

شفق نيوز / أعلنت إدارة محافظة ذي قار، اليوم السبت، فرض عطلة رسمية يوم الاثنين المقبل بسبب ذكرى حادثة مجزرة الزيتون التي وقعت إبان تظاهرات تشرين 2019.

وقال الناطق الرسمي باسم محافظ ذي قار صدام حسن محمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "المحافظ محمد الغزي، وجه، اليوم، بتعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل بمناسبة ذكرى مجرزة الزيتون التي حصلت عام 2019 وراح ضحيتها العشرات من المتظاهرين والمئات من المصابين من متظاهري تشرين".

وشهدت محافظة ذي قار، إبان تظاهرات تشرين التي اندلعت عام 2019 في عدد من محافظات الوسط والجنوب وأبرزها ذي قار وقوع عدد من الضحايا أبرزها ما يعرف بـ"مجزرة جسر الزيتون" والتي اتهم فيها القائد العسكري جميل الشمري، وفقا لناشطين ومتظاهرين آنذاك، الذين بينوا إن في ليلة الثامن والعشرين من تشرين الثاني من عام 2019 شنت القوات الامنية هجوما عنيفاً على المتظاهرين في ساحة الحبوبي من عدة محاور واستمر الهجوم لغاية صباح التاسع والعشرين من ذات الشهر، حيث تسبب الهجوم بسقوط العشرات من المتظاهرين ضحايا واصابة المئات.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن إدارة محافظة ذي قار في 26 / 11/ 2020، فقد تم اعتماد حادثة جسر الزيتون في ذي قار عطلة رسمية.