للطلبة العراقيين: إعلان بريطاني عن برنامج للمنح الدولية لحكومة العراق

أعلن المجلس الثقافي البريطاني (بريتيش كاونسيل) عن إلقاء إيجاز صحفي عبر الانترنت في 25 شباط/فبراير الحالي، حول برنامج للمنح الدولية للدراسات العليا والدكتوراه لحكومة العراق.

وأشار المجلس البريطاني في بيان على موقعه الالكتروني، إلى أن مؤسسات التعليم العالي في بريطانيا مدعوة للانضمام الى جلسة الاحاطة عبر الإنترنت هذه.

ودعا المجلس المهمتين للانضمام اليه والى اللجنة العراقية العليا لتطوير التعليم، لمعرفة المزيد حول عناوين القضايا التي سيتم تمويلها، والمرشحين لنيلها، وصنع القرار، والجداول الزمنية وكيفية تطوير الاتفاقيات المباشرة بين اللجنة العراقية العليا، وبين الجامعات البريطانية.

ولفت المجلس إلى أن الإحاطة عبر الإنترنت ستتضمن أسئلة وأجوبة أيضا، وأنها ستجري يوم الثلاثاء 25 شباط/فبراير 2025، من الساعة 11.00-12.00 بتوقيت بريطانيا.

واشار التقرير الى ان بإمكان المؤسسات البريطانية المعنية تأكيد اهتمامها بالاشتراك بالاحاطة ومشاركة أي أسئلة مسبقًا عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected]