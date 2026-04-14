للصيانة.. المرور تنوه عن قطع طريق حيوي في بغداد لمدة 7 ساعات

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، قطع طريق ضمن (جسر البنوك) من جهة منطقة الشعب باتجاه جامعة الإمام الصادق لمدة سبع ساعات، داعية السائقين إلى استخدام الطرق البديلة لحين إكمال الصيانة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "تود التنويه لمستخدمي الطريق أن هناك قطع للطريق ضمن (جسر البنوك) من جهة منطقة الشعب باتجاه جامعة الإمام الصادق".

وأوضحت أن "القطع يأتي لوجود أعمال إكساء من الساعة 2200 (العاشرة مساءً) ولغاية الساعة 500 (الخامسة صباحاً)".

وأشارت إلى أن "الدوائر المعنية والخدمية عاكفين على إنجاز هذا العمل بأقرب وقت ممكن".

ونصحت مديرية المرور "سائقي المركبات باستخدام الطرق البديلة لحين إكمال الصيانة، وسيتم تحويل الطريق الى سريع قناة الجيش".