للسلامة وتجنب الحرائق.. 18 توجيهاً من الدفاع المدني بشأن زيارة عاشوراء

شفق نيوز – بغداد

اصدرت مديرية الدفاع المدني، يوم الجمعة، 18 توجيهاً بذكرى العاشر من محرم، كما حذرت من مخاطر عدم الالتزام بتوصيات السلامة بشأن تجنب اندلاع الحرائق.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه "يجب التعامل السليم مع أسطوانات الغاز المستخدمة في الطهي، ويتطلب ذلك الالتزام بقواعد ربط الأنابيب باستخدام القفايص، وذلك لتفادي حدوث تسرب الغاز، كما يجب الانتباه أثناء الطهي إلى أدوات الطهي وعدم السماح للأطفال بالاقتراب منها، وينبغي الانتباه إلى التوصيلات الكهربائية وضمان جودة العزل، بالإضافة إلى ضرورة تركيب المولدات والعاكسات الكهربائية في مواقع آمنة وبعيدة عن الأشخاص و براميل تخزين الوقود".

واضاف البيان، انه "يجب الامتناع عن تخزين الوقود داخل المواكب والسرادق، سواء كانت الكمية قليلة أم كثيرة، وتجنب وضع مصادر النيران بالقرب من الخيام أو السرادق، كما ينبغي على أصحاب المواكب اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة أثناء تقديم خدمات الطهي، مع تقليل الاعتماد على مصادرالنيران والكهرباء، وعدم توفير مطفأة الحريق في المواكب والسرادق والتدريب على كيفية استخدامها".

وتابع انه "يمكن الاستفادة من البوسترات والكتيبات الإيضاحية التي وزعتها مديرية الدفاع المدني، حيث تحتوي على توصيات وإرشادات شاملة، بالإضافة إلى تعليمات استخدام مطافئ الحريق بجميع أنواعها، وتنبيه المدخنين عن خطورة رمي أعقاب السجائر في الأماكن غير المخصصة لها، اضافة الى الحرص على الحفاظ على الهدوء وفسح المجال امام عجلات الدفاع المدني والجهات الأمنية، والتعاون معهم في حالة حدوث أي ظرف طارئ".

ودعا الى "تجنب الازدحام عند المداخل المؤدية إلى الأماكن المقدسة أو المصاعد أو وسائل نقل الزوار، ويستحسن على الزائرين الالتزام بالمسارات المحددة من قبل الجهات الأمنية"، مشددا على "ضرورة الامتناع عن تصديق الشائعات المغرضة أو الترويج لها، نظراً لما قد تسببه من إثارة للذعر بين الزوار، فضلا عن أخطار الأجهزة الأمنية حول العناصر المشتبه بهم أو المندسين بين المواكب، بالإضافة إلى رصد أي أجسام غريبة".

وحث البيان على "عدم تناول الاطعمة والمشروبات من الاشخاص غير المعروفين، وان لا تلمس الاشياء الغريبة مع تبليغ الجهات المختصة وعدم التجمهر بالقرب منها، فضلا عن الالتزام بوصايا وارشادات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية والخدمية خلال فترة الزيارة، وضرورة وسرعة الاتصال برقم الطوارئ (911) من اي هاتف محمول او ارضي عند حصول اي طارئ".