للدورة الثالثة على التوالي.. العراق نائب رئيس الاتحاد العربي للنقل البري

شفق نيوز- عمّان

أعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود إحدى تشكيلات وزارة النقل العراقية، مساء الأحد، إعادة انتخاب مديرها كريم كاظم حسين، نائباً لرئيس الاتحاد العربي للنقل البري للدورة الثالثة على التوالي.

جاء ذلك خلال اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للاتحاد المنعقدة حالياً في المملكة الأردنية، بحسب بيان للشركة ورد لوكالة شفق نيوز.

واعتبرت أن هذا "الإنجاز يأتي تجسيداً للدور المتنامي الذي تؤديه وزارة النقل العراقية في تعزيز حضور العراق داخل المنظمات والاتحادات العربية المتخصصة، وترسيخ مكانته كشريك فاعل في دعم وتطوير قطاع النقل البري على المستوى الإقليمي".

ويُعد الاتحاد العربي للنقل البري أحد أبرز المنظمات العربية المتخصصة في مجال النقل، إذ يضطلع بدور مهم في دعم التكامل والتعاون بين مؤسسات وشركات النقل البري في الدول العربية وتنسيق الجهود الرامية إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وفق البيان.