للحد من التلوث.. غلق موقع وسط بغداد بالكامل لمنع رمي وحرق النفايات (صور)

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر في أمانة بغداد، يوم الثلاثاء، بأن أوامر صدرت بإغلاق معسكر الرشيد بالكامل باستثناء منفذ واحد، وذلك ضمن جهود مكافحة التلوث البيئي في العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "كوادر بلدية الكرادة التابعة لأمانة بغداد باشرت غلق منافذ معسكر الرشيد بالكامل وحصره بمنفذ واحد فقط، لمنع الرمي العشوائي للنفايات وحرقها داخل المعسكر".

وأضاف أنه "تم تبليغ القوة الماسكة للأرض بضرورة تفعيل دورهم بنصب سيطرات لتطبيق خطة الإغلاق".

ويوم الأحد الماضي، أكدت وزارة الداخلية العراقية أن سبب تلوث الهواء في بغداد مصدره موقع الطمر في معسكر الرشيد ومواقع أخرى، فيما أعلنت إجراء أكثر من ستة آلاف كشف وإغلاق مشاريع مخالفة ومعالجتها منذ مطلع العام الحالي للحد من التلوث البيئي في العاصمة والمحافظات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمدير العلاقات والإعلام في الوزارة مقداد ميري وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وذكر ميري رداً على سؤال مراسل وكالة شفق نيوز عن أسباب التلوث في بغداد أن "معسكر الرشيد وأماكن أخرى هي تسبب التلوث في العاصمة، وهناك دعاوى بحق وزارات ومؤسسات حكومية بخصوص هذا التلوث البيئي والحل الأمثل هو معامل تدوير معالجة النفايات".

وبحسب ميري فإن "هذا العام يعتبر متميزاً لوزارة الداخلية في ظل استقرار أمني في جميع أنحاء البلاد، وكذلك فيما يخص التلوث البيئي والإجراءات المتخذة من قبل شرطة البيئة للحد منه".

وأوضح أن "هناك 380 دعوة أمام القضاء بحق الأنشطة المخالفة في القطاع الخاص والحكومي، وتم إنذار وغلق 121 نشاطاً مخالفاً، وإصدار تبليغات لمعالجة مواقع الطمر في معسكر الرشيد والبوابة والتاجي وأبو غريب والبياع والمحمودية".