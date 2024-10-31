للحد من التلوث.. إغلاق وإزالة مواقع صهر المعادن "الكور" واعتقال مخالفين في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الخميس، إغلاق وإزالة عدد من مواقع صهر المعادن "الكور" واعتقال ثلاث مخالفين اقدموا على حرق النفايات في الطمر الصحي.

وجاء في بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، "تمكنت قطعاتنا الأمنية في (الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، لواء المغاوير قيادتنا) بالإشتراك مع مفارز من (وزارة البيئة، كوادر البلدية/قضاء الزوراء، مركز الشرطة، شرطة النجدة، قسم التجاوزات/قضاء ابي غريب) من غلق عدد من مواقع صهر المعادن "الكور" وازالة مجموعة من النفايات التي تنبعث منها الروائح والغازات وتسبب بالتلوث البيئي".

كما اشار الى "القاء القبض على ثلاثة مخالفين اقدموا على حرق النفايات في الطمر الصحي وذلك ضمن مناطق ( الباوية، حي دجلة، قرية الذهب الابيض/ابي غريب) بجانبي الكرخ والرصافة.