للحد من التلوث.. البيئة تغلق 111 نشاطا صناعيا في بغداد والمحافظات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيئة، يوم الإثنين، أغلقت 111 نشاطا صناعيا مخالفا للضوابط البيئية، في بغداد والمحافظات، فيما بينت أنها تسعى للحد من تلوث الهواء في العاصمة.

وقال مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي، أمير علي الحسون، في بيان تلقته شفق نيوز، إن "هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الوزارة لتشديد الرقابة البيئية على الأنشطة غير الملتزمة، والتي تمثل تهديدًا لسلامة البيئة والصحة العامة".

وأوضح أن "أوامر الغلق الصادرة عن الفرق الرقابية لدوائر البيئة في بغداد والمحافظات، جاءت بعد تسجيل تجاوزات على المعايير البيئية والقوانين النافذة"، مبينا أن "دوائر البيئة في بغداد والمحافظات تكثف جولاتها الرقابية، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق الأنشطة المخالفة، استنادًا إلى القانون البيئي رقم 27 لسنة 2009".

ولفت إلى أن "الوزارة تعمل على تطبيق فقرات قرار مجلس الوزراء رقم 24777، بشأن الحد من تلوث الهواء في بغداد، بالتعاون مع الوزارات القطاعية، وأمانة بغداد، والقوات الأمنية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتحسين الواقع البيئي في العراق".

وكانت وزارة البيئة، أعلنت أمس الأول، عن إغلاق 111 معمل طابوق مخالف في منطقة النهروان منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بسبب انبعاثاتها غير الملتزمة بشروط البيئة، بالإضافة إلى إزالة نحو 144 كور صهر في مناطق العماري، الزوراء والباوية.

كما أغلقت الوزارة مؤخرا، 57 معملا للأسفلت المؤكسد لمخالفته شروط البيئة، ومتابعة المولدات الكهربائية في بغداد والمحافظات، بالإضافة إلى توجيه إنذارات للمولدات المخالفة بسبب انبعاثاتها الملوثة.

وتعاني العاصمة بغداد، من ارتفاع كبير بنسبة التلوث، وغالبا ما يتسبب بحالات اختناق، وخاصة رائحة الكبريت التي تنبعث بين فترة وأخرى، دون معرفة مصدرها الحقيقي.