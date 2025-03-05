للحد من التجاوزات.. نقابة أطباء البصرة توقع "اتفاق حماية" مع العشائر

شفق نيوز/ عُقد في محافظة البصرة، مساء اليوم الأربعاء، مؤتمراً موسعاً جمع نقابة الأطباء مع عشائر المحافظة لترسيخ سلطة القانون وضمان بيئة آمنة للممارسة الطبية ورعاية المرضى، وشهد المؤتمر توقيع اتفاقية بين الجانبين تتضمن عدة مبادئ للعمل بها.

وقال نقيب أطباء البصرة، وسام الرديني، لوكالة شفق نيوز، إن "الجلسة التشاورية تناولت مواضيع عدة منها حماية حقوق كل من المريض والطبيب في مختلف التعاملات الطبية والصحية"، موضحاً إن "الجانبين وقعوا اتفاقية مبادئ تحرص على تطبيق القانون ودعم الأطباء واحترام دورهم وحصر أي خلاف طبي في إطار القانون ورفض أي اعتداء لفظي أو جسدي عليهم".

وتابع الرديني، أن "من بين المبادئ المتفق عليها هي رفض التجاوز على الأطباء مع إحالة جميع الإشكاليات إلى الجهات القضائية المختصة للبت فيها، ودعم العشائر لدور النقابة في متابعة العيادات والمستشفيات الأهلية لضمان تقديم الرعاية الصحية الآمنة ووفق أعلى المعايير المهنية ومحاسبة من يسيء إلى هذه المهنة من قبل الأطباء وفق القانون".

وتسجل المستشفيات العراقية بين فترة وأخرى اعتداءات تجاه الكوادر الطبية والموظفين وحتى عناصر أمنها، وسط مطالبات مستمرة بتحمل الجهات المعنية المسؤولة واجبها إزاء حماية الأطباء.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، أوضح في تصريح سابق لوكالة شفق نيوز، أن "الاعتداء على المؤسسات الصحية ومنتسبيها بمختلف عناوينهم، باتت ظاهرة تكاد تكون يومية"، مشيراً إلى أن "بعض هذه الاعتداءات تؤدي إلى الوفاة أو وقوع إصابات بليغة للكوادر الطبية، كما أنها تعد حافزاً لهجرة الكفاءات".

يشار إلى أن قانون العقوبات العراقي يعاقب في المواد 229 و230 و231 وكذلك في المادة 6 من قانون حماية الأطباء 26 لسنة 2013 بالحبس 3 إلى 5 سنوات في حالة الإيذاء أو الاعتداء، أو الغرامة من 200 ألف دينار إلى مليون دينار، وفق ما أفاد به الخبير القانوني، علي التميمي، في حديث سابق لوكالة شفق نيوز.