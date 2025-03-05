للحد من التجاوزات.. نقابة أطباء البصرة توقع "اتفاق حماية" مع العشائر

للحد من التجاوزات.. نقابة أطباء البصرة توقع "اتفاق حماية" مع العشائر
شفق نيوز/ عُقد في محافظة البصرة، مساء اليوم الأربعاء، مؤتمراً موسعاً جمع نقابة الأطباء مع عشائر المحافظة لترسيخ سلطة القانون وضمان بيئة آمنة للممارسة الطبية ورعاية المرضى، وشهد المؤتمر توقيع اتفاقية بين الجانبين تتضمن عدة مبادئ للعمل بها.
وقال نقيب أطباء البصرة، وسام الرديني، لوكالة شفق نيوز، إن "الجلسة التشاورية تناولت مواضيع عدة منها حماية حقوق كل من المريض والطبيب في مختلف التعاملات الطبية والصحية"، موضحاً إن "الجانبين وقعوا اتفاقية مبادئ تحرص على تطبيق القانون ودعم الأطباء واحترام دورهم وحصر أي خلاف طبي في إطار القانون ورفض أي اعتداء لفظي أو جسدي عليهم".
وتابع الرديني، أن "من بين المبادئ المتفق عليها هي رفض التجاوز على الأطباء مع إحالة جميع الإشكاليات إلى الجهات القضائية المختصة للبت فيها، ودعم العشائر لدور النقابة في متابعة العيادات والمستشفيات الأهلية لضمان تقديم الرعاية الصحية الآمنة ووفق أعلى المعايير المهنية ومحاسبة من يسيء إلى هذه المهنة من قبل الأطباء وفق القانون".
وتسجل المستشفيات العراقية بين فترة وأخرى اعتداءات تجاه الكوادر الطبية والموظفين وحتى عناصر أمنها، وسط مطالبات مستمرة بتحمل الجهات المعنية المسؤولة واجبها إزاء حماية الأطباء.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، أوضح في تصريح سابق لوكالة شفق نيوز، أن "الاعتداء على المؤسسات الصحية ومنتسبيها بمختلف عناوينهم، باتت ظاهرة تكاد تكون يومية"، مشيراً إلى أن "بعض هذه الاعتداءات تؤدي إلى الوفاة أو وقوع إصابات بليغة للكوادر الطبية، كما أنها تعد حافزاً لهجرة الكفاءات".
يشار إلى أن قانون العقوبات العراقي يعاقب في المواد 229 و230 و231 وكذلك في المادة 6 من قانون حماية الأطباء 26 لسنة 2013 بالحبس 3 إلى 5 سنوات في حالة الإيذاء أو الاعتداء، أو الغرامة من 200 ألف دينار إلى مليون دينار، وفق ما أفاد به الخبير القانوني، علي التميمي، في حديث سابق لوكالة شفق نيوز.