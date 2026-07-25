للحد من البلاستيك والهدر.. دعوة لتفعيل "الموكب الأخضر" خلال الزيارة الأربعينية

شفق نيوز- بغداد

دعا مرصد "العراق الأخضر" المختص بالقضايا البيئية، يوم السبت، إلى تفعيل فكرة "الموكب الأخضر" من خلال تقليل استخدام البلاستيك والهدر بالغذاء بالتزامن مع الزيارة الأربعينية.

وذكر المرصد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الموكب الأخضر" يمكن ان يتبنى بديلاً للبلاستيك الذي يستخدم في اقداح وقناني شرب الماء وصحون الاكل واستبداله بالاقداح الكرتونية أو المعدنية، واستبدال الصحون البلاستيك باخرى مصنوعة من القصدير.

وشدد على ضرورة تشكيل فرق "خدام البيئة" داخل المواكب والذي يسير مع وبين الزائرين لرفع النفايات من الشوارع بأكياس مخصصة لذلك ليكونوا قدوة لغيرهم بمثل هذه الاعمال.

وتابع المرصد، أن وزارة البيئة يجب أن تبادر من خلال ملاكاتها المنتشرة في المحافظات على تنظيم مسابقة "أنظف موكب" من ناحية الاهتمام والحفاظ على البيئة وتصويره وتكريمه ليكون مثالاً لباقي المواكب وتحفيزها للتنافس فيما بينها على خدمة الزائرين وفي الوقت نفسه الحفاظ على النظافة.

وأكد مرصد "العراق الأخضر"، أهمية التنبيه على عدم قطع الاشجار من قبل المواكب لاستخدامها كحطب سواء في الطبخ او تحضير الشاي او المشروبات الساخنة الأخرى.

وأوضح ان هنالك كميات كبيرة من الغذاء تهدر في المواكب ومن قبل الزائرين مما يسبب اشكال شرعي واضرار بيئية لذا يتطلب بأن تكون هنالك "كميات ذكية" بدل العشوائية، وتطبيق "صحن الزائر" وفرز "بواقي الصحون" بأكياس نظيفة لتذهب في نهاية اليوم الى مربي الحيوانات او مزارع الدواجن بدل رميها في سلة المهملات، وتجهيز "سلة البركة" للعائلات المحتاجة القريبة في حال بقاء اكل نظيف ومغلف في آخر الليل أو إرساله إلى المطاعم الخيرية.

وختم المرصد، بيانه بالتشديد على ضرورة "تقليل الهدر بالمياه في إعداد وتحضير الوجبات أو ملئ الأحواض التي تستخدم لتبريد المياه التي يشربها الزائرون، وإمكانية غلق مصادر المياه حال الانتهاء من استخدامه.