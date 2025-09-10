للباحثين عن عمل.. إجراءات حكومية لتسهيل التوظيف في العراق

شفق نيوز- بغداد

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، يوم الأربعاء، تفاصيل برامجها التي تستهدف الباحثين عن الوظائف، مؤكدة تقديمها لدورات تدريب مهني متنوعة في المجالات الفنية والإدارية، بالإضافة إلى برامج حماية اجتماعية لدعم الفئات الفقيرة والهشة، بالتنسيق مع وزارات أخرى.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، لوكالة شفق نيوز، أن "وزارة العمل أطلقت في عام 2023 منصة (مهن) الرقمية التي تهدف إلى مساعدة الباحثين عن العمل من خلال تسجيل مهاراتهم وخبراتهم، لتمكينهم من الانخراط بشكل أفضل في سوق العمل".

وأردف خوام، أن "وزارة العمل توفر أيضاً مراكز تدريب مهني متخصصة لتزويد الشباب والباحثين عن العمل بمهارات فنية وإدارية متنوعة تؤهلهم لسوق العمل".

وأشار إلى أن "برامج التدريب تشمل دورات في مجالات مثل اللغة الإنجليزية، والحاسوب، والنجارة، والحدادة، وصيانة الأجهزة الكهربائية، والكوافير، وغيرها من المهن التي تشهد طلباً مرتفعاً في السوق المحلية".

وتابع المتحدث أن "الوزارة تقدم برامج حماية اجتماعية لدعم الفئات الفقيرة والهشة، مثل إعانة الحماية الاجتماعية وراتب المعين المتفرغ، بالتعاون والتنسيق مع وزارات أخرى لتوسيع دائرة المستفيدين".

ووفقاً لخوام فإن "وزارة العمل تعمل مع وزارة التربية لتخصيص دعم لأبناء المستفيدين من راتب الحماية الاجتماعية، فيما تتولى وزارة التعليم العالي تقديم الدعم لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا".

ولفت إلى التعاون مع وزارة التجارة في توفير سلات غذائية إضافية للأسر المستفيدة، موضحاً أنه "تم حتى الآن توزيع 150 مليون سلة غذائية على المستحقين".

وأكد أن "هذه الإجراءات أسهمت في خفض نسبة الفقر في العراق من 22.5% إلى 17.5%، حسب آخر المسوح الإحصائية والاقتصادية الصادرة عن وزارة التخطيط".

وبيّن أن "نسب الشمول بإعانة الحماية الاجتماعية تتركز في المحافظات الأكثر فقراً، إلى جانب برامج الاقتراض التي تستهدف تلك الفئات بشكل أكبر".

وبحسب خوام، فقد "بلغ عدد المستفيدين من إعانة الحماية الاجتماعية مليوني و100 ألف أسرة، بمجموع أفراد يصل إلى 7 ملايين و600 ألف شخص من الذكور والإناث، منهم أكثر من 600 ألف امرأة مشمولة بإعانة الحماية الاجتماعية".