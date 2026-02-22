"لكم".. خيمة رمضانية توزع الإفطار للعوائل المتعففة في ديالى (صور)

شفق نيوز- ديالى

أطلق شباب متطوعون في محافظة ديالى، مبادرة رمضانية تتضمن إرسال مئات وجبات الإفطار إلى العوائل المتعففة في مدينة بعقوبة، فيما وفروا وجبات أيضا للمارة ورجال الأمن.

وقال حاتم كريم، وهو أحد منظمي المبادرة، لوكالة شفق نيوز، إن “مبادرتنا تطوعية بحتة غير مدعومة من أي جهة سياسية، وهي عبارة عن خيمة رمضانية تحمل عنوان (لكم) في تقاطع البلدة وسط مدينة بعقوبة، يتم من خلالها توزيع وإرسال وجبات إفطار لعوائل متعففة لدينا معلوماتها في مختلف مناطق بعقوبة".

وأضاف كريم أن "المبادرة انطلقت منذ أول يوم من رمضان وتستمر حتى آخر يوم، حيث توزع يوميا قرابة 250 إلى 400 وجبة"، مبينا أن "المبادرة توفر أيضا وجبات الإفطار للمارة من المستطرقين ورجال الأمن والمرور القريبين من موقع الخيمة".

من جانبه، بين رسول ديوان، وهو متطوع، لوكالة شفق نيوز، أن "الوجبات التي يتم تجهيزها في الخيمة تعتمد على تبرعات منظمي المبادرة، إلى جانب تبرعات من عوائل ميسورة وأطباء وموظفين في المحافظة".

وأوضح أن "وجبات الخيمة منوعة وترسل إلى العوائل في مختلف المناطق عبر دراجات وسيارات خاصة"، لافتا إلى أن "تجهيز الوجبات يبدأ من الساعة الرابعة عصرا وحتى وقت الإفطار".