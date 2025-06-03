القضاء العراقي يسترد 3 مليارات دينار عن جريمة احتيال مالي

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الاعلى، يوم الثلاثاء، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت مبلغا مقداره ثلاثة مليارات دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي.

وأوضح المجلس في بيان اليوم، أنه "تم استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية".

وأضاف البيان أن "المحكمة وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ"، مؤكدة أن "هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".