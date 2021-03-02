لقاح كورونا يصل ذي قار وديالى بعد طول انتظار

شفق نيوز/ أعلن قسم الصحة العامة في ذي قار، يوم الثلاثاء، عن تسلم الوجبة الاولى من لقاح كورونا بواقع 1200 جرعة، فيما أكدت دائرة صحة ديالى تسلمها 2400 جرعة من اللقاح.

وقال رئيس القسم حسين رياض، لوكالة شفق نيوز، إن "حصة محافظة ذي قار من لقاح فيروس كورونا تبلغ 1200 جرعة من أصل 50 الف جرعة"، مبينا أن "هذه الكمية تغطي فقط الكوادر الصحية العاملة في خط الصد الاول ضد الوباء".

وأضاف، أن "المتبقي منها وهي كمية قليلة جدا سيتم توزيعها بحسب توصيات وزارة الصحة والبرنامج الموضوع لعملية التلقيح".

وأوضح رياض، أن "عملية اعطاء اللقاح ستكون للعاملين في خط الصد الاول، ولا تحتاج إلى موافقة وزارة الصحة، لكون أن لهم الأولوية باللقاح".

وبشأن الآثار الجانبية للقاح، أكد رياض، أن "كل لقاح او علاج فيه مضار جانبية، لكننا نأمل ان اللقاح الصيني لا يحمل اي مضار لصحة الإنسان المتلقي للقاح".

من جانبه، قال مدير عام دائرة صحة ديالى، الدكتور علي التميمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن دائرته باشرت بتوزيع اللقاح بسرعة قياسية عن طريق توفير وسائل النقل الآمنة والمبردة، مضيفا ان صحة ديالى ستبذل كافة الجهود في مواجهة الوباء.

ووجه التميمي، بحسب البيان، الملاكات الصحية بضرورة توزيع اللقاح وفق الخطة المعدة مسبقاً لتلافي العراقيل، مع الحفاظ على توفير الخزن الملائم وبدرجة حرارة قياسية ومعتمدة خدمة لجميع أهالي المحافظة.