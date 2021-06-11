لفك الحصار عن مؤسسات النفط.. ألف درجة وظيفية لخريجي ذي قار

شفق نيوز/ أعلن مسؤول محلي بديوان محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، إعداد الدرجات الوظيفية التي خصصتها وزارة النفط للخريجين المعتصمين في المحافظة.

وأبلغ المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه وكالة شفق نيوز، بأن "أعداد الدرجات الوظيفية التي خصصتها وزارة النفط الاتحادية للمعتصمين أمام مؤسساتها في المحافظة لغرض فك الاعتصام عنها بلغ 1000 درجة وظيفية بصفة اجر يومي، بدلا من 350 درجة وسيكون تعيينهم بصفة اجير يومي".

وبين المسؤول، أن "الحكومة اوفدت قائد عمليات سومر، الفريق الركن سعد الحربية، للتفاوض مع الخريجين المعتصمين أمام المؤسسات النفطية لغرض تقاسم هذه الدرجات المخصصة لهم مع خريجي كليات القانون والإدارة والاقتصاد المعتصمين امام مبنى ديوان المحافظة".

وأضاف، أن "المفاوضات فشلت بين الطرفين لعدم موافقة المعتصمين أمام بوابات النفط على تقاسم الدرجات"، لافتا إلى أن "الحكومة المحلية في المحافظة تبحث حاليا عن مخرج لخريجي الإدارة والاقتصاد والقانون لغرض تعيينهم بصفة اجير يومي، في احدى الوزارات والذين يبلغ عددهم 1150 شخصا".

ويعتصم المئات أمام مواقع نفطية مهمة في المحافظة منذ أسابيع بينها شركة نفط ذي قار ومصفاة ذي قار للمطالبة بتوفير وظائف لهم.

ويعمد المتظاهرون إلى إغلاق الطرق أو بوابات تلك المؤسسات للحيلولة دون التحاق الموظفين بأشغالهم للضغط على السلطات للاستجابة لمطالبهم.