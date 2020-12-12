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لفك الاختناقات.. نينوى تفتح 3 طرق أمام الشاحنات

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-12T20:41:30+0000
لفك الاختناقات.. نينوى تفتح 3 طرق أمام الشاحنات

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى، يوم السبت، عن السماح بدخول عجلات الحمل الكبيرة إلى مركز مدينة الموصل عبر ثلاث سيطرات.

وقال قسم العلاقات والاعلام في قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ نينوى وجه بدخول عجلات الحمل ( اللوريات الشاحنات الكبيرة ) عبر سيطرة النصر ( العقرب ) طريق موصل _ بغداد وسيطرة الشهيد سبهان طريق موصل _ اربيل وسيطرة سد الموصل طريق موصل _ دهوك الى مركز مدينة الموصل".

وأوضح ان "القرار سينفذ اعتباراً من يوم غدٍ الاحد المصادف ١٣ كانون الاول ٢٠٢٠ من الساعة ( ٨ الثامنة مساءً ) ولغاية الساعة ( ١٢ الثانية عشر ) منتصف الليل من اجل التخفيف من الاختناقات المرورية داخل مركز المدينة".

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