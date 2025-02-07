لفك الاختناقات المرورية.. شرطة البصرة ترفع السيطرات الأمنية من داخل المدينة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة البصرة، مساء اليوم الجمعة، عن رفع السيطرات الأمنية داخل المدينة تماشياً مع التوجيهات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار من دون التأثير على حركة السير.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قائد شرطة البصرة أصدر أوامر بأن تقتصر السيطرات الداخلية على الحالات الضرورية فقط، مثل تنفيذ المهام الأمنية الخاصة أو الاستجابة للتهديدات المباشرة".

وأضافت "القرار جاء استجابةً لمناشدات المواطنين بشأن الزحامات المرورية الناجمة عن السيطرات الأمنية في داخل المدينة".