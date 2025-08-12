لفك الاختناقات المرورية.. تحويل مسار جسر حيوي وسط بغداد

شفق نيوز- بغداد

قامت مديرية المرور العامة العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، بتحويل مسار أحد الجسور الحيوية في العاصمة لبغداد للتخفيف من الاختناقات المرورية في منطقة الكرادة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، أنه بسبب الزخم الحاصل من منطقة الكرادة باتجاه "جسر الطابقين" جرى تحويل الجسر من مسارين ذهاب وإياب، إلى مسار واحد الذهاب فقط من منطقة الدورة باتجاه الكرادة.

وأشار إلى أنه تم أيضاً تحويل المسار إلى منطقة الدورة وسريع اليوسفية.