"لفة فلافل" تخلف جريحين وسرقة 15 دراجة نارية جنوبي العراق

شفق نيوز - ذي قار

افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الأربعاء، بتسجيل حادثين أمنيين أحدهما شجار خلف جريحين، والآخر سرقة دراجات نارية وسط مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شجاراً اندلع بين شخصين اثنين على لفة فلافل في محل للأكلات الشعبية وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار وأدى لإصابة الشخصين بجروح، أحدهما بحالة خطيرة"، لافتا إلى أن "المصابين تم نقلهم للمستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".

واضاف المصدر، ان "عصابة مختصة أقدمت في الساعات الماضية على سرقة 15 دراجة نارية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، مستغلين غياب أصحابها في خدمة المواكب الحسينية".