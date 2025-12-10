إلغاء رحلات الخطوط الجوية التركية من إسطنبول إلى كركوك بسبب سوء الأحوال الجوية

شفق نيوز – كركوك

أعلنت الخطوط الجوية التركية، اليوم الأربعاء، إلغاء جميع الرحلات المجدولة من مطار إسطنبول الدولي إلى مطار كركوك، بسبب تدهور الأحوال الجوية في المنطقة، ما أدى إلى تعذّر إقلاع الطائرات وفق معايير السلامة الجوية.

وذكرت الشركة في نشرتها الموجهة للمسافرين اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن “الظروف الجوية غير المستقرة، المتمثلة بانخفاض مدى الرؤية وهبوب رياح قوية مصحوبة بأمطار غزيرة، كانت السبب الرئيس وراء إلغاء الرحلات"، مؤكدة أن قرار الإيقاف جاء حرصًا على سلامة المسافرين والطواقم الجوية.

وأضافت الشركة أنها باشرت بإبلاغ المسافرين عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني حول التحديثات الجديدة، مع توفير خيار إعادة الحجز مجاناً أو استرجاع مبالغ التذاكر من دون استقطاع، إلى حين تحسن الحالة الجوية وعودة الرحلات إلى جدولها الطبيعي.

من جهته، أفاد مصدر في الانواء الجوية لوكالة شفق نيوز، بأن الأحوال الجوية في المحافظة تشهد منذ ساعات الصباح الأولى موجة من الضباب الكثيف والأمطار المتواصلة، ما تسبب بانخفاض ملحوظ في مدى الرؤية داخل محيط المطار وعلى مسارات الهبوط.

وأوضح أن إدارة المطار "على تواصل مستمر مع الجهات المعنية وشركات الطيران لتقييم الظروف وإعادة فتح الرحلات حال توفر شروط السلامة".

وتشهد عدد من المدن العراقية خلال اليومين الماضيين تقلبات جوية حادة، تراوحت بين أمطار غزيرة وعواصف رعدية، أثرت على حركة الطرق والمطارات، وسط توقعات باستمرار الاضطرابات الجوية خلال الساعات المقبلة.