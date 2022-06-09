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سعد لمجرد بعد إلغاء حفله ببغداد: "معقولة وضع العراق هيك"

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-09T18:32:37+0000
سعد لمجرد بعد إلغاء حفله ببغداد: "معقولة وضع العراق هيك"

شفق نيوز/ أعلنت مدينة "سندباد لاند" الترفيهية، يوم الخميس، إلغاء حفل للفنان المغربي سعد لمجرد والذي كان مقرر إقامته الليلة، بعد تجمع العشرات من المحتجين يقودهم رجال دين، للتعبير عن رفضهم لإقامة الحفل.

وقال أحد القائمين على المدينة الترفيهية لوكالة شفق نيوز، "قررنا إلغاء الحفل بعد تهديد باقتحام المدينة والحفل من قبل المتظاهرين".

وأضاف أنه "تم إخطار لمجرد بالقرار، الذي أبدى استغرابه وقال نصاً "معقولة وضع العراق هيك (هكذا)".

وبين أن "إدارة المدينة ستتحمل تكاليف أجور المطرب وسكنه ونقله بالإضافة إلى خسائر إعادة مبالغ بطاقات الحجز والتي بلغت خمسة آلاف بطاقة نفدت بالكامل".

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