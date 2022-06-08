إلغاء تظاهرات تطالب بالكهرباء.. مسؤول في بلدة عراقية: أزمة سياسية سببها أمريكا

شفق نيوز/ كشف قائممقام قضاء الخالص بمحافظة ديالى عدي الخدران، اليوم الأربعاء، عن إلغاء تظاهرات خدمية في القضاء بسبب تردي مشكلة الكهرباء وقلة التجهيز.

وقال الخدران لوكالة شفق نيوز" انه تم إلغاء تظاهرات خدمية في مناطق الخالص احتجاجا على تردي التيار الكهربائي وقلة ساعات التجهيز وعدم انتظام جدول القطع بشكل منصف"، مشيرا الى "تسلم طلبات المتظاهرين واحالتها الى الجهات المعنية".

وأضاف الخدران أن "مشكلة الكهرباء عامة في جميع أنحاء البلاد وهي خارج إرادة الإدارة المحلية والمحافظة وحتى وزارة الكهرباء"، مبيناً أن "المشكلة الأبرز التي يعاني منها قضاء الخالص هو التصفير المركزي من قبل المنظومة الوطنية بعد تقليل ساعات التجهيز من 12 ساعة الى حوالي 8 ساعات او اقل يوميا وبمعدل 3 ساعات إطفاء وساعة او اكثر بقليل تجهيز".

وتابع المسؤول المحلي أن "أسباب تردي الكهرباء في مناطق الخالص تعود الى توقف الخط الإيراني الذي كان يجهز نصف حصة القضاء بسبب عدم دفع المستحقات المالية للجانب الإيراني الى جانب نقص المواد الاحتياطية للشبكات الكهربائية ما دفع دائرة الكهرباء الى شطر بعض المناطق وفرز خطوط بعضها عن البعض لمعالجة ارتفاع الاحمال والضغط على الشبكات الكهربائية".

ووصف الخدران مشكلة الكهرباء بأنها "سياسية بحتة تقف وراءها جهات خفية داخلية وخارجية تحاول تمريغ أنف المواطن"، مشيراً إلى أن "ملف الكهرباء لازال تحت سيطرة الجانب الأمريكي ولو تولته الدولة العراقية لحققت انتاجاً عالياً واكتفاءً كهربائياً في ظل توفر المقومات والمشتقات النفطية اللازمة بكل صنوفها"، بحسب قوله.

وتعاني ديالى من تردي تجهيز الكهرباء بسبب تهالك الشبكات والاحمال والتوسع السكاني الى جانب توقف الخطوط الإيرانية (ديالى – ميرساد 400 ميكاواط وخانقين – سربيل زهاب 150 ميغاواط) وتكرار انقطاعها لأسباب فنية أو لعدم سداد أجورها من قبل الجانب العراقي، إلى جانب قلة تجهيز الطاقة من محطات المنظومة الوطنية.