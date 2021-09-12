إلغاء العمل بنظام "الكفيل" للدخول إلى ذي قار

شفق نيوز/ ألغت قيادة شرطة ذي قار، يوم الأحد، العمل بـ"نظام الكفيل"، للدخول للمحافظة.

جاء ذلك على لسان مفتش آثار وتراث ذي قار عامر عبد الرزاق عطية، عقب لقائه بقائد عمليات سومر الفريق الركن سعد حربية، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأشار عطية، إلى أن اللقاء شهد الحديث عن "التعاون وتسهيل قدوم السياح للمحافظة وزيارة المدن الأثرية والاهوار".

وأضاف أن "قائد عمليات سومر وقائد شرطة ذي قار أصدرا أمراً لجميع سيطرات المحافظة بإلغاء نظام الكفيل للدخول للمحافظة من المحافظات الأخرى، وتسهيل دخول السياح الأجانب لمدينة أور والاهوار".

ولفت عطية، إلى أن هذا الأمر يأتي من "التنسيق والتعاون على أعلى المستويات بين مفتشية آثار ذي قار وعمليات سومر وقيادة شرطة ذي قار لإنجاح العمل الاثاري بالمحافظة".