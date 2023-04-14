ألغاها "الرمز الإحصائي".. مطالبات بإعادة وحدة إدارية لمحافظة عراقية

شفق نيوز/ طالب سكان ناحية حمرين شرقي صلاح الدين، يوم الجمعة، بإعادة ناحيتهم إلى وضعها الإداري بعد إلغائها من قبل إدارة المحافظة بوقت سابق.

وقال مدير ناحية حمرين التابعة لقضاء الدور، زناد شلال السلطاني، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس صلاح الدين صوت على استحداث ناحية حمرين العام 2009، بمساحة 615 كم و14 مقاطعة، وتم التصويت على تشكيل مجلس محلي للناحية العام 2011 وافتتحت دوائر عدة في الناحية وبدأت مهامها الرسمية منذ ذلك الحين".

وأضاف السلطاني، أن "سبب إلغاء الناحية عدم إصدار وزارة التخطيط (الرمز الإحصائي) فيما أصدرت رموزاً لنواحٍ عدة استحدثت في صلاح الدين، رغم مطالب الناحية بكتب وخطابات رسمية لتزويدها بالرمز الاحصائي طيلة السنوات الماضية ما دفع إدارة صلاح الدين إلى إلغاء الناحية وسط امتعاض وغضب شعبي كبيرين".

وتساءل: كيف يتم إلغاء وحدة إدارية وبذمتها سجلات ومعاملات والتزامات قانونية وإدارية مع جميع الدوائر المعنية، ومنها ما يخص ملفات النازحين والعاطلين عن العمل والتعويضات بعدما قطعت الناحية شوطاً كبيراً في هذه الملفات؟.

وأشار المسؤول المحلي، إلى أن "ناحية حمرين أقرت العام 1976 إلا أن الترشيق الإداري للنظام السابق ألغى الناحية العام 1987 ما يؤكد أحقية حمرين بأن تبقى ناحية".

وطالب مدير ناحية حمرين، محافظة صلاح الدين بـ"مخاطبة وزارة التخطيط لاعادة الناحية إلى وضعها الإداري انسجاماً مع استحقاقات ومطالب سكان الناحية".