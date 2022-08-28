لعدم وجود بناية رسمية.. "شهداء نينوى" تتخذ داراً صغيراً لإنجاز آلاف المعاملات

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شهداء نينوى، اليوم الاحد، عن انجاز 15 ألف معاملة خاصة بضحايا وشهداء المحافظة في دار صغير لعدم تخصيص بناية رسمية.

وقال مدير قسم ضحايا الارهاب في المديرية قيصر اديب لوكالة شفق نيوز، إن "شهداء نينوى انجزت 15 ألف معاملة تخص الشهداء وضحايا الارهاب داخل دار سكني صغير أنجز خلال السنوات الماضية".

واضاف ان "هذه الدار المؤجرة لمقر مديرية شهداء نينوى التي لا تمتلك بناية منذ اعلان نينوى مدينة منكوبة سبب الحرب على الارهاب".

ولفت أديب إلى ان "هذا الاعلان لم يوفر بناية رسمية لاكمال معاملات الشهداء والجرحى والمفقودين"، مبيناً ان" للموظفين اجبروا على وضع بعض الكرفانات في أرض فارغة أمام الدار لتحويل بعض الاقسام فيها".

وتساءل أديب عن "مدى الاهتمام بهذه المدينة المنكوبة إن لم يكن لذوي الشهداء والضحايا بناية يراجعونها".