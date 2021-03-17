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"لعدم كفاية الأدلة".. جنايات الأنبار تفرج عن متهم حاول اغتصاب صبي وتسبب بوفاته

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-17T21:11:37+0000
"لعدم كفاية الأدلة".. جنايات الأنبار تفرج عن متهم حاول اغتصاب صبي وتسبب بوفاته

شفق نيوز / أفرجت محكمة جنايات الأنبار، يوم الأربعاء عن متهم بمحاولة اغتصاب صبي لا يتجاوز عمره ١٥ عاما، ومقاومته له أدت إلى وفاته.

وأوضح مصدر أمني مسؤول في قيادة شرطة الأنبار ، لوكالة شفق نيوز، أن "المتهم كان يزعم أنه يحاول تعليم المجني عليه السباحة في نهر الفرات، وبهذه الأثناء حاول التحرش به جنسياً، مما دفع المجني عليه بمقاومة المتهم، حتى ابتعد عنه ليتركه يموت غرقاً".

وأضاف المصدر، أن "أثناء نقل الجثة إلى الطب العدلي، تبين بأن المتهم قد الحق بالمجني عليه جروحا، تبين مقاومته الاعتداء عليه".

وأشار إلى أن "محكمة جنايات الأنبار، قامت بتوجيه تهمة القتل العمد إلى المتهم، لكن بحجة عدم كفاية الأدلة تم الإفراج عنه، بعد ثلاثة أيام قضاها في التوقيف، رغم أنه سبق وأن اعترف بارتكابه الجريمة أثناء التحقيق".

وتابع أن "طعنا بقرار المحكمة، تقدمت به والدة المجني عليه، دفع المحكمة إلى إلغاء القرار، وإعادة المتهم إلى التوقيف للتحقيق مجددا في القضية، ولكن هذه المرة بشأن الضرب الذي تعرض له الضحية، دون فتح التحقيق بمحاولة الاغتصاب".

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