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لعدم صرفه مكافأة.. موظفون يعتدون بالضرب على مديرهم جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-30T13:32:07+0000
لعدم صرفه مكافأة.. موظفون يعتدون بالضرب على مديرهم جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ذي قار، يوم الخميس، بأن موظفين في مديرية بلدية الناصرية اعتدوا بالضرب على مديرهم بسبب عدم صرفه مكافأة مالية لهم.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "موظفين بصفة اجر يومي اعتدوا بالضرب على مدير بلدية الناصرية مؤيد كاظم، بسبب عدم صرف مكافأة نهاية السنة لهم وقيمتها 75 الف دينار لكل أجير".

وبين ان "قوة امنية طوقت مبنى مديرية البلدية وقامت باعتقال ثلاثة ممن اعتدوا على المدير وما تزال تبحث عن الاخرين الذين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة بعد تحريك شكوى جزائية بحقهم من قبل مدير بلدية الناصرية".

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