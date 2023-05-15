لعدم تضمينه في الموازنة.. لواء "أئمة البقيع" يقطع طريقاً حيوياً في ديالى

شفق نيوز/ قطع عناصر تابعة الى لواء "أئمة البقيع" ضمن الحشد الشعبي المرتبط بوزارة الدفاع العراقية، يوم الاثنين، طريق بعقوبة - المقدادية احتجاجا على عدم تضمينهم في قانون الموازنة.

وقال أحد المشاركين في الاحتجاج وقطع الطريق لوكالة شفق نيوز، إن منتسبي وأنصار "حشد الدفاع" قطعوا، صباح اليوم، طريق المقدادية - بعقوبة احتجاجا على عدم تضمينهم في قانون الموازنة وتجاهل مطالبهم منذ 9 سنوات.

واضاف" على مدار الأعوام الماضية ورغم أن حشد الدفاع "لواء ائمة البقيع" في ديالى يقارعون الارهاب ويمسكون قواطع ساخنة بشكل مجاني دون اي دعم مالي او تسليحي الا انهم لم يتركوا مواقعهم ومهامهم.

واكد ان اغلاق الطريق مستمر وستمد التظاهرات الى تقاطع القدس الحيوي الرابط بين قضاء الخالص وبعقوبة ومحافظة بغداد ما لم يتم الاستجابة لمطالب المقاتلين وانصافهم اسوة بتشكيلات الحشد الشعبي.

يذكر أن هناك أكثر من 3500 مقاتل من لواء "ائمة البقيع" في ديالى يرابطون في اخطر وأسخن القواطع الامنية، ويعملون بالمجان دون اي دعم مادي للتصدي لعناصر داعش.

وينتشر "حشد الدفاع" في اطراف قضاء المقدادية منذ سنوات عدة، وتعرض لهجمات متكررة بالعبوات الناسفة او القنص من قبل عناصر داعش بسبب قربهم من معاقل وأوكار التنظيم شمالي قضاء المقدادية وقرب تلال حمرين الساخنة.

وخلال السنوات الماضية نظم مقاتلو لواء "أئمة البقيع"، وقفات احتجاجية عبر نصب سرادق الاعتصام وقطع الطرق الحيوية بمحافظة ديالى للمطالبة برواتبهم المتأخرة منذ 8 سنوات.