لعدم تسديد الديون.. العراق يخسر 600 ميغاواط من الكهرباء التركية

شفق نيوز- نينوى

كشف مصدر في مديرية كهرباء نينوى، يوم الثلاثاء، عن إقدام الحكومة التركية على فصل الخط الكهربائي المغذي للعراق عبر المحافظة، بسبب عدم تسديد المستحقات المالية المتفق عليها.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الخط التركي البالغ طاقته 600 ميغاواط والذي تعاقدت عليه الحكومة العراقية، جرى فصله عند الساعة التاسعة من صباح اليوم، من قبل الجانب التركي نتيجة عدم تسديد المستحقات المالية".

وأضاف أن "محافظة نينوى تأثرت جزئياً بالأحمال بعد قطع الخط، فيما ينتظر الجميع الإجراءات الرسمية من وزارة الكهرباء كونها الجهة المعنية بإدارة العقود مع الجانب التركي"، مبيناً أن "الوزارة مطالبة بالتحرك سريعاً لتأمين بدائل أو إعادة التعاقد لضمان استقرار التجهيز".

يذكر أن شركة "كار باور شيب" التركية المشغلة لمحطات الطاقة العائمة قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، أنها وقعت صفقة لتزويد العراق بما يصل إلى 590 ميغاواط من الكهرباء لتحقيق استقرار في الشبكة الوطنية للبلاد.

في المقابل، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأسبوع الماضي، نيتها ربط البارجتين التركيتين التوليديتين اللّتين وصلتا مؤخراً إلى موانئ خور الزبير وأم قصر، في خطوط وشبكات نقل الطاقة لتغطية الاحتياجات الفورية للبلاد، مع إمكانية الوصول إلى انتاج 1500 ميغاواط جديدة من الكهرباء.