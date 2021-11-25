"لعب أطفال" تحصد أرواح عراقيين.. إجراءات مرورية ورسوم مالية للحد منها

شفق نيوز / تتسبب الدراجات النارية، بزيادة أعداد الحوادث المرورية في مدن محافظة الأنبار غربي العراق، ما دفع مديرية مرورة الأنبار، إلى اتخاذ عدد من الإجراءات للحد من هذه الحوادث.

وأكد مدير عام مرور الأنبار، العميد عامر العلواني، لوكالة شفق نيوز، العمل على "تنفيذ مجموعة قرارات صدرت حديثاً، تتعلق بالدراجات النارية، وتمت المباشرة بها منذ يوم 9 من شهر نوفمبر الحالي، ولمدة 60 يوماً".

وقال العلواني: "قانونياً التعامل مع الدراجات النارية في الإجراءات المرورية لا يختلف عن الإجراءات التي يتم إتخاذها بحق أصحاب السيارات".

وأضاف، أن "الدراجات النارية أنواع، فهناك أنواع يكون حجم محركها 40cc فما دون، والتي تدخل إلى البلد على أنها لعب أطفال، وبحسب قانون المرور العامة 101 لسنة 2021 فيتم تسجيلها عن طريق الإدارات المحلية في مدن المحافظة، ليتم إستدعاء صاحبها والتحقيق معه في حال حصول أي خرق أمني، ليتحمل التبعات القانونية أمام القضاء، ولا يحق لهم التجول خارج الوحدة الإدارية التي تم تسجيل دراجاتهم بها".

وأوضح العلواني، أن "الدراجات النارية التي يكون حجم محركها أكبر من 40cc فبحسب القانون 48 لسنة 2021، فإن في حال وجود أي دراجة داخل القطر بصورة غير شرعية، وعدم وجود أوراق رسمية للدراجة، فيجب مراجعة دوائر المرور ليتأكد من أولويات الدراجة وتسجيلها".

وتابع أن "بعد إكمال إجراءات تسجيل الدراجة واستيفاء الرسوم المقررة قانونياً والبالغة 100 ألف دينار عراقي للدراجة ذات العجلتين، و 300 ألف للدراجة ذات ثلاث دراجات، ليتم بعدها منح الدراجة سنوية وإجازة التسجيل وتثبيت لوحة مرورية على الدراجة، وبهذا يكون لصاحبها أولويات موثقة في المرور".

واختتم العلواني، حديثه بالقول "بعد انتهاء مدة الـ60 يوم، فيتم العمل على مصادرة كافة الدراجات الغير مسجلة وترسل للهيئة العامة للجمارك".