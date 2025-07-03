ألعاب الأطفال تدخل مجالس عاشوراء في تقليد غير مسبوق.. فيديو

شفق نيوز – كربلاء

في سابقة جديدة، شهدت مجالس عزاء عاشوراء هذا العام إدخال ألعاب الأطفال إلى جانب التوزيعات المعتادة، في خطوة تهدف إلى إحياء ذكرى الأطفال الذين قُتلوا في واقعة الطف، وفي مقدمتهم الطفلة رقية بنت الإمام الحسين، وولدا مسلم بن عقيل.

وتقول أم ريحانة (35 عاماً) لوكالة شفق نيوز، إن استحداث توزيعات جديدة بات من سمات موسم محرم، مضيفة أن "الألعاب مثل الدمى والسيارات الصغيرة باتت توزع على الأطفال في المجالس الخاصة بالنساء، خصوصاً في أيام العزاء المتعلقة بالأطفال الشهداء".

وأوضحت أن التوزيعات كانت في السابق تقتصر على الشموع والحلوى والسندويشات والمعجنات، أما الآن فتنوّعت بحسب الإمكانيات الاجتماعية والاهتمام بإدخال البهجة على قلوب الصغار.

من جهته، قال همام (21 عاماً)، وهو صاحب بسطة لبيع ألعاب الأطفال، إن "الطلب على الألعاب في محرم ارتفع بشكل لافت، ما منحنا نحن أصحاب البسطات فرصة لتعويض الكساد وبيع البضائع المتكدسة".

أما "أم منتظر"، فأكدت أن المحاضرات التثقيفية والدينية التي تسبق المجالس أسهمت في وعي النساء المشاركات، مضيفة أن "البعض ابتكر توزيعات تجذب الأطفال وتمنحهم السرور، مع الحفاظ على الطابع الديني للمجلس".

وفي السياق ذاته، أشار حسين علي، أحد تجار ألعاب الأطفال في سوق الشورجة ببغداد، إلى أن موسم عاشوراء يشهد انتعاشاً في المبيعات، خصوصاً في الأشهر التي تلي بداية محرم، حيث يتسوق الناس لكل مستلزمات العزاء، بما في ذلك الألعاب.