لطلبة الابتدائية والمتوسطة.. إعلان جدول امتحانات الدور الثاني

شفق نيوز / أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الأربعاء، جدول الامتحانات "الدور الثاني" للدراسة الابتدائية والمتوسطة، للعام الدراسي 2020 – 2021.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "جدول الامتحانات العامة الدور الثاني للدراسة الابتدائية (الخارجيون ومحو الأمية فقط) للعام الدراسي 2020 – 2021، ستنطلق يوم (الأربعاء 15 أيلول 2021) وتستمر لغاية (الاثنين 20 أيلول 2021)".

وأضافت أن "الامتحانات ستبدأ الساعة الثامنة صباحا حسب توقيت مدينة بغداد المحلي"، موضحة أن "في حال صادف يوم الامتحان عطلة رسمية، فينقل امتحان ذلك اليوم إلى اليوم الذي يليه في الجدول وبنفس الترتيب".

وبشأن امتحانات الثالث متوسط، لفتت الوزارة إلى أن "امتحانات الدور الثاني للدراسة المتوسطة (العربية والكردية والتركمانية والأجنبية) للعام الدراسي 2020 – 2021، ستنطلق (السبت 2 تشرين الأول 2021) وتستمر لغاية (11 تشرين الأول 2021)".

وأشارت إلى أن "الامتحانات ستبدأ الساعة السابعة صباحا حسب توقيت مدينة بغداد المحلي، وفي حال صادفت عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم إلى اليوم الذي يليه في الجدول وبنفس الترتيب".