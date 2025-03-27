لضمان عيد آمن في بغداد.. 10 إجراءات أمنية ورقمان ساخنان

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن خطتها الأمنية الخاصة بعيد الفطر المبارك، متضمنة 10 إجراءات رئيسية لضمان الأمن والاستقرار في العاصمة، بالإضافة إلى خطين ساخنين لاستقبال شكاوى المواطنين والإبلاغ عن أي تهديدات أمنية.

وبحسب بيان صدر عن قيادة العمليات فقد جاءت الإجراءات الأمنية على النحو التالي:

‏1.‏تأمين الحماية للمواطنين والعتبات المقدسة ودور العبادة وكذلك الأماكن ‏العامة في (الأسواق والمولات والمطاعم والمتنزهات ومدن ألعاب الأطفال) ‏وجميع المواقع التي تشهد أقبال وتجمعات ومنها "المقابر وأماكن الدفن" ‏خلال أيام عيد الفطر المبارك. ‏

‏2.‏تنفذ الخطة الأمنية بمراحل ومن خلال تواجد القادة والآمرين على رأس ‏قطعاتهم في كافة تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية والقطعات والأجهزة ‏الاستخبارية الملحقة بها والاستمرار بعمليات البحث والتفتيش المناطقي ‏لملاحقة الخارجين عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة والجنائية.‏

‏3.‏تم تهيئة (12) مقر مسيطر وذلك للإشراف المباشر على تطبيق الخطة ‏الأمنية ومعالجة الحالات الطارئة والمواقف الآنية بالتنسيق مع القطعات ‏الماسكة للأرض.‏

‏4.‏منع مرور الدراجات النارية بكافة أنواعها والعربات التي تجرها "الخيول" ‏في الأماكن المزدحمة والأسواق العامة وتدقيقها جيداً اذا وجبت الحاجة ‏لدخولها. ‏

‏5.‏‏متابعة إجراءات السلامة والأمن للفنادق والمطاعم ومدن الألعاب والكراجات ‏‏"ساحات وقوف العجلات" بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. ‏

‏6.‏نشر وتوزيع دوريات النجدة وفرق الإطفاء والإسعاف بالقرب من الأماكن ‏العامة والترفيهية لمعالجة الحالات الطارئة والفورية. ‏

‏7.‏نشر مفارز الاجهرة الاستخبارية بالزي المدني لمراقبة ومتابعة الظواهر ‏السلبية التي تسيئ إلى سمعة المجتمع البغدادي واتخاذ الإجراءات القانونية ‏بحق مرتكبيها. ‏

‏8.إجراء حملات التوعية والإرشاد للمواطنين من خلال أقسام وشعب الإعلام ‏والتوجيه المعنوي للقيادات بالتنسيق مع دوائر مديرية الإعلام والعلاقات في ‏وزارة الداخلية "الشرطة المجتمعية - مكافحة الشائعات".‏

‏9.‏التأكيد على عدم قطع أي طريق رئيسي أو فرعي وفي الحالات الملحة للقطع ‏يكون بشكل وقتي وبعد استحصال موافقة مقر قيادتنا حصراً. ‏

‏10.‏ التأكيد على تسهيل مهمة الكوادر الإعلامية للقنوات الفضائية والوكالات ‏الإخبارية ووسائل الإعلام الأخرى في تغطياتهم الميدانية خلال أيام عيد الفطر ‏المبارك.‏

11.الاتصال بالأرقام الساخنة ادناه والخاصة بقيادة عمليات بغداد لاستقبال أية شكوى او الاخبار عن معلومات تخل بالأمن:

07730009708‬

07834887408

وأكدت قيادة عمليات بغداد حرصها على تنفيذ الخطة بحزم، متمنية للعراقيين "عيداً سعيداً وآمناً.