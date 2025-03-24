لضمان تجهيز الطاقة.. مديرو الكهرباء غير مشمولين بعطلة العيد

شفق نيوز/ وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الإثنين، المديرين العامين بالدوام خلال عطلة عيد الفطر لضمان استمرار تجهيز الطاقة للمواطنين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزير وجه المديرين العامين بالدوام في عطلة عيد الفطر لضمان تجهيز الطاقة الكهربائية بشكل مستقر ومستدام".

وأضاف أن "فاضل أوعز بتنظيم جداول خفارات في الشركات العامة في الوزارة خلال أيام العطلة وحسب الآتي، يكون دوام المديرين العامين ومعاونيهم يومياً وبالتناوب خلال أيام عطلة العيد، واستمرار فرق الصيانات والمشغلين المناوبين وموظفي المخازن بالدوام طيلة أيام العطلة، وتنظيم حضور الموظفين خلال العطلة من مسؤولية المدراء وحسب الحاجة ومقتضيات العمل".

وكان المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي، بحث يوم الإثنين، مع وزارة الكهرباء، خططها للصيف المقبل في ظل شح الغاز الإيراني، والآليات التي ستتبعها الوزارة لضمان تجهيز الطاقة للمواطنين.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت مؤخرا، إنهاء الإعفاءات التي كانت تسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، في إطار سياسة "الضغوط القصوى" التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد طهران.

وشددت واشنطن على رفضها تقديم أي إغاثة اقتصادية لإيران، مشيرة إلى أن الهدف هو إنهاء التهديد النووي الإيراني، والحد من برنامجها الصاروخي، ومنع دعمها للجماعات المسلحة.

ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.

وكان العراق، وقع في كانون الأول/ أكتوبر 2024، اتفاقا مع تركمانستان، لاستيراد الغاز بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من يوميا، عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل، لكن لم يبدأ العمل به الآن بسبب مشاكل فنية، كما أعلنت وزارة الكهرباء مؤخرا.