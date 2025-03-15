"لص السحور".. الأهالي ينقضون على سارق الدراجات في كركوك (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، اليوم السبت، بأن الأهالي تمكنوا من إلقاء القبض على لص أثناء محاولته سرقة دراجة نارية في وقت السحور وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن اللص حاول سرقة دراجة نارية من أمام أحد المنازل في شارع أبو الوليد بحي القادسية، إلا أن أصحاب المنزل سمعوا صوتًا مريبًا، فباغتوه وألقوا القبض عليه قبل أن يتمكن من الفرار.

وأضاف أن كاميرات المراقبة وثقت لحظة محاولة السرقة، حيث كان اللص يحمل مسدسًا أمريكي الصنع، لكنه تفاجأ بخروج مجموعة من سكان المنزل نحوه، ما دفعه لمحاولة الفرار دون جدوى.

وأشار المصدر إلى أن قوة من الشرطة حضرت إلى موقع الحادثة واعتقلت السارق، وخلال التحقيق الأولي اعترف بتنفيذه عدة سرقات لدراجات نارية في أحياء مختلفة من كركوك، مؤكدا احتجازه لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لإحالته إلى القضاء لنيل جزائه العادل.