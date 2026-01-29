لصرفه 20 مليار دينار .. السجن 7 سنوات بحق المدير العام الأسبق لصحة صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس، صدور قرار حكمٍ يقضي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ المدير العامّ الأسبق لدائرة صحَّة صلاح الدين، على خلفيَّة إحداثه الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات صلاح الدين، أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ المُدان المدير العام الأسبق لدائرة صحَّة المحافظة، وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه".

وأضافت أن "المُدان قام بارتكاب مُخالفاتٍ، والإضرار بمصالح الدائرة عبر صرفه مبلغ (20,000,000,000) عشرين مليار دينارٍ كان مُخصَّصاً لشراء الأجهزة الطبيَّة، وصرفها في غير الأغراض المُخصَّصة لها"، لافتةً إلى أنه "أقدم على ذلك دون الرجوع إلى وزارة الصحَّة وأخذ مُوافقتها، كما أعطت المحكمة الحقَّ لوزارة الصحَّة بالمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة".