لشهر واحد.. تكليف مدير جديد لصحة نينوى (وثيقة)

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة، تكليف المعاون الاداري لمدير عام صحة نينوى، بمهام المدير لشهر واحد بعد قرار المجلس باعفاء مديرها السابق منصور معروف.

وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الصحة العراقية ومؤرخة في 18 نيسان/ أبريل الحالي، أطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "إعفاء مدير صحة نينوى الدكتور منصور معروف منصور من منصبه".

وأشارت الوثيقة الى "تكليف المعاون الاداري الصيدلاني دلشاد علي عبدالله بمهام مدير عام صحة نينوى وبكافة الصلاحيات ولمدة شهر واحد فقط".

وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت قبل نحو أسبوعين على إعفاء مدير صحة نينوى من منصبه، ما نتج عنه جدل واسع حول قانونية الاقالة من عدمه.

ومنذ نحو عامين، تشهد دائرة صحة نينوى حالة من التخبط الإداري، لاسيما بعد أن شهدت الدائرة خلال الفترة الماضية استبدال العديد من المدراء في ظل صراع سياسي على منصب مدير دائرة صحة نينوى.

ويقول مراقبون للشأن الموصلي إن المحاصصة السياسية والحزبية أدت الى عدم الاستقرار الإداري في الكثير من دوائر المحافظة.

جدير بالذكر أن كتلاً سياسية في مجلس المحافظة تعهدت قبل أيام باستبدال العديد من مدراء الدوائر، بما ينذر بموجة تغييرات جديدة يترقبها الشارع الموصلي بقلق.