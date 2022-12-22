"لسنا في معركة".. نقيبة المحامين تطلب من الداخلية عرض مقطع فيديو "الاعتداء" كاملاً

شفق نيوز/ طلبت نقيبة المحامين العراقيين احلام اللامي، يوم الخميس، من وزارة الداخلية عرض مقطع فيديو "الاعتداء على محامية" كاملا"، مشددة على أن "القانون هو الفيصل".

ونشرت وكالة شفق نيوز، أمس الأربعاء، تفاصيل مقطع فيديو أثار حادثه جدلاً بعد ادعاء محامية تعرضها للضرب من المنتسبين في احدى دوائر وزارة الداخلية.

وكان وزير الداخلية عبد الامير الشمري، أمر أمس الاربعاء، بتشكيل لجنة تحقيقية على خلفية الحادث، وذكرت وزارة الداخلية أن اللجنة التحقيقية باشرت أعمالها بتفريغ كاميرات المراقبة والاستماع الى شهادة الشهود بغية الوصول الى الحقيقة المجردة التي تنتهجها وزارة الداخلية.

وقالت اللامي في تصريح نشرته في ساعة متأخرة من ليل امس على موقع فيسبوك، "نحن وأنتم رجال قانون، ولسنا في معركة مزايدات، إنما القانون هو فيصلنا"، مضيفة "نطلب من وزارة الداخلية أن تعرض تصوير الكاميرات داخل مديرية الإقامة كاملاً، من لحظة دخول الزميلة المحامية، إلى حين وصول دوريّة النجدة".

وأضافت اللامي، "كما ونطالبهم بتسليم جهاز ( DVR ) إلى القضاء، وتفريغه، وربطه مع الدعوى".

ودعت نقيبة المحامين العراقيين احلام اللامي، أمس الاول الثلاثاء 20 كانون الثاني الجاري، في بيان شديد اللهجة، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إلى إجراء تحقيق عاجل بحادثة اعتداء منتسب على محامية في مديرية الاقامة العامة، وتوعدت بـ"عدم السكوت".

وعقب ذلك قرر مجلس نقابة المحامين العراقيين، إغلاق غرف المحامين في محاكم قوى الأمن الداخلي كافة، وإيقاف الانتداب في تلك المحاكم، ووجه المحامين بالامتناع عن الترافع فيها.